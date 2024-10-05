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        Afyonkarahisar'da "Ölümünün 100. Yılında Ziya Gökalp ve Türk Sosyolojisi Sempozyumu" sürüyor

        Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) "Ölümünün 100. Yılında Ziya Gökalp ve Türk Sosyolojisi Sempozyumu" devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:55 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:55
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        Afyonkarahisar'da "Ölümünün 100. Yılında Ziya Gökalp ve Türk Sosyolojisi Sempozyumu" sürüyor
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        Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) "Ölümünün 100. Yılında Ziya Gökalp ve Türk Sosyolojisi Sempozyumu" devam ediyor.

        AKÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma katılan Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, AA muhabirine, Ziya Gökalp'in Türkiye'de üç ayrı dönemde üç ayrı biçimde algılandığını söyledi.

        Ziya Gökalp'in algılanış tarzını, sadece sosyoloji alanına hapsederek anlamaya çalışmanın doğru olmadığını anlatan Kayalı, "Ziya Gökalp, meseleye tarihsel, işin dil, kültür, edebiyat boyutuyla ilgili veya sorunlara kapsamlı biçimde bakan ve Türkiye'nin modernleşme edebini kendi mantığına göre yakalamaya çalışan sosyologdur." diye konuştu.

        Ziya Gökalp'e bakarken de insanların onu, dönemin düşüncelerinin oluş tarzı, düşünsel iklimine göre değerlendirdiklerini belirten Kayalı, "Mesela 60 yaş, 60 yaş üstü hemen hemen bütün sosyologların, sadece sosyologların değil kimi tarihçilerin ve kültür bilimcilerin Ziya Gökalp hakkında düşünceleri vardır. Yani kapsamlı bakış tarzı vardır." dedi.

        Oturumlarla devam eden sempozyum, yarın sona erecek.

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