Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
M.I. idaresindeki 03 ABH 524 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde N.A.Y'nin (18) kullandığı tescilsiz motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan N.A.Y, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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