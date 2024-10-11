Afyonkarahisar'da asayiş

Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada, 4 ruhsatsz tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, silah parçaları ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Ekipler, şüphelinin adresine yaptığı operasyonda, 4 av tüfeği, 3 havalı tüfek, biri kuru sıkı 2 tabanca, silah parçaları ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

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