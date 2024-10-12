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        "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi

        Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 09:41 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:32
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        "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi
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        Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi.

        Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, ABD'li şarkıcı Della Miles konser verdi.

        Sanatçı, konserde sözlerini Turgay Evren'in yazdığı "My Name Is Gaza", "You Are The Mother" ve "⁠I Can't Breathe" isimli Gazze'yle ilgili şarkıları ve Türkçe olarak "Karahisar Türküsü"nü seslendirdi.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, konserin ardından yaptığı konuşmada, tüm katılımcılara ve festival ekibine teşekkür ederek, usta oyuncu Hülya Koçyiğit'e "Türk Sineması Onur Ödülü"nü takdim etti. Koçyiğit'e ayrıca 1970'lerde kullanılan antika ayaklı bir fotoğraf makinası hediye edildi.

        - "Sinemanın gücünü aslında bizi bir araya getirdiği için seviyorum"

        Ödülü aldıktan sonra konuşma yapan Koçyiğit, festivalde Afyonlularla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bu şehrin sinemaya olan ilgisi, festivaldeki kalabalık gerçekten beni çok etkiledi. Sinemanın gücünü aslında bizi bir araya getirdiği için seviyorum." dedi.

        Kısa filmlerin en kısa zamanda, en yoğun duyguları yaşatan filmler olduğuna dikkati çeken Koçyiğit, "Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali, henüz 3 yaşında. Henüz daha bir bebek. Onu ayağa kaldıracak, yürütecek, besleyecek, zenginleştirecek, elinden tutacak annelere ihtiyacı var. Başta sayın valimiz olmak üzere bu festivalde birçok kadın emeği olduğunu görüyorum. Kadının elinin değdiği her şey güzeldir." diye konuştu.

        - "Bir an evvel ateşkes olsun"

        Usta oyuncu, kadınlara dair ise şunları kaydetti:

        "Yıllardır sonu gelmeyen kadına, çocuğa yapılan şiddet, ne yazık ki son günlerde de içimizi acıtmaya devam ediyor. Hayatını kaybeden tüm kadınların ve çocukların önünde saygıyla eğiliyorum desem yetmez biliyorum. Kaybettiğimiz canlar için hepinizi saygıyla eğilmeye davet ediyorum. Hepimizin dileği, bu şiddeti uygulayanlar en ağır şekilde cezalandırılsın diyorum. Bu sene festivalin teması Filistin. Bütün dünyanın gözleri önünde soykırım yaşanıyor. Bunun son bulmasını bütün kalbimle diliyorum."

        Basın mensuplarına da açıklamada bulunan Hülya Koçyiğit, "Yaklaşık 1 yıldır büyük bir acıyla, tahammülsüz bir acıyla ne yazık ki olanları izliyoruz. Binlerce çocuk, binlerce kadın, masum insanlar ne yazık ki katledildi. Bu katliam her geçen gün daha çok büyüyor. Ben dünyanın iyi kalp insanlarına sesleniyorum. Hep beraber daha büyük sesimizi çıkaralım ve 'dur' diyelim. Bir an evvel ateşkes olsun." ifadelerini kullandı.

        - 20 film finale kaldı

        Festivale 109 ülkeden 2009 başvuru geldi ve yapılan değerlendirme sonucu 20 film finale kaldı.

        Yarışma kapsamında birinci "And Next Year When Spring" filmiyle yönetmen Saeid Asadi ve Mehdi Boroumand, ikinci "The Premiere" ile yönetmen Toma Waszarow, üçüncü ise "Yaren" filmiyle yönetmeni Mehmet Ali Poyraz oldu.

        Afyonkarahisar'daki yarışmacılara verilen "Büyük Taarruz Özel Ödülü: Onurlu Kurşun" ise "Miralay Reşat Çiğiltepe" belgesel filmiyle Afra Nur Arslantaş'a takdim edildi.

        Yöneticiliğini gazeteci Sevda Dursun'un üstlendiği festivalin danışmanlığını senarist, yazar ve yönetmen Hilal Çelenk, festival yürütücülüğünü ise yapımcı ve yönetmen Baran Mayda gerçekleştirdi.

        Festival hakkında detaylı bilgiye "buyuktaaruzkisafilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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