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        Akademisyen çiftin geliştirdiği yazılımın entegre edildiği gözlük, tıp eğitiminde kullanılacak

        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisarlı akademisyen çiftin, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojisiyle ürettiği yazılımla yapılan XR gözlük, tıp fakültelerinde akademisyenler ve öğrencilerin işini kolaylaştıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 16.10.2024 - 11:57
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        Akademisyen çiftin geliştirdiği yazılımın entegre edildiği gözlük, tıp eğitiminde kullanılacak
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        ARİF YAVUZ - Afyonkarahisarlı akademisyen çiftin, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojisiyle ürettiği yazılımla yapılan XR gözlük, tıp fakültelerinde akademisyenler ve öğrencilerin işini kolaylaştıracak.

        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin İbili ve Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde görevli eşi Dr. Öğretim Üyesi Aysel Burcu İbili, yaklaşık 2 yıl süren çalışma sonucunda gerçeklik teknolojilerinin tıp ve sağlık alanında kullanılmasını sağlayan yazılım geliştirdi.

        Akademisyen çift, ürettikleri ve bir gözlüğe aktardıkları yazılımla, bir insanın bilgisayarlı tomografiden elde edilen kalp görüntülerini, hologram teknolojisiyle görüntülemeyi başardı.

        Bu gözlükle geçen yıl TEKNOFEST yarışmalarına katılan çift, ikincilik ve dördüncülük ödülleri kazandı.

        Gözlüğün yazılımını yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle daha geliştiren çift, radyolojik beyin görüntülerinin de takılan gözlükte hologram teknolojisi ile görülmesini sağladı. Çift geliştirdikleri son yazılımla TÜBİTAK'tan "mükemmeliyet mührü" ile KOSGEB'den destek almaya hak kazandı.

        Çalışmalarını daha da genişleten akademisyen çift, diğer danışman akademisyenlerin de desteğiyle, gözlüğe uzaktan eğitim sistemlerini de entegre etti. Bu sayede farklı ortamlarda bulunanlar gözlüğü taktığında merkezden yansıtılan içerikleri aynı anda görebiliyor.

        - "Uzaktan ama sanki yakındaymışsınız gibi eş zamanlı bir öğretim gerçekleştiriyoruz"

        Doç. Dr. Emin İbili, AA muhabirine, geliştirdikleri yazılımla ürettikleri XR (kullanıcıya farklı seviyelerde sanal deneyimler sunan ve kullanıcının gerçek dünya ile sanal dünya arasında geçiş yapmasını sağlayan bir teknoloji) gözlüğün tıp fakültelerinde kullanılmaya hazır olduğunu söyledi.

        Yazılımla öğretim elemanlarının herhangi bir radyolojik görüntüyü, uzaktan eğitim sistemine kayıtlı öğrencilere hem iki boyutlu hem 3 boyutlu olarak sanal ortamda aktarabildiğini dile getiren İbili, şöyle konuştu:

        "Geliştirdiğimiz yapay zeka ve görüntü işleme yazılımları ile beynin önemli bölümleri görülebiliyor. Bu sayede hastadaki herhangi bir tümörün büyüklüğü ve lokasyonu aynı anda farklı ortamlarda bulunan öğrencilerimiz ve akademisyenlerimize ulaştırılabiliyor. Yani öğrenci ve akademisyenler Ankara'dan, İstanbul'dan ya da yurt dışından bu gözlüğü takarak hologram teknolojisiyle bir araya gelebiliyor. Uzaktan ama sanki yakındaymışsınız gibi eş zamanlı bir öğretim gerçekleştiriyoruz. Beyin gibi vücudumuzun diğer organlarının radyolojik görüntülerini de sanal ortama aktarabiliyoruz."

        -"Hologram teknolojisiyle yanımızda yürüyebiliyorlar, onlarla konuşabiliyoruz"

        İbili, XR gözlükteki yazılım sayesinde, gözlüğü kullananların insani iletişim unsurları olan göz, beden dili ve mimik gibi hareketlerinin algılanıp yorumlandığını ve oluşturulan bir karakter ile diğer kullanıcılara aktarıldığını bildirdi.

        Gelecekte üniversitelerde eğitimi etkileyebilecek en önemli teknolojinin yapay zeka ve artırılmış gerçeklik olduğunu aktaran İbili, şöyle konuştu:

        "Biz, yapay zekayla radyolojik görüntüleme sistemleri ile uzaktan eğitim sistemlerini entegre bir şekilde çalıştırarak çok yönlü bir multiplayer ortam haline getirdik. Bu konuda özellikle TEKNOFEST, bizim için çok önemli bir adım oldu. Burada elde etmiş olduğumuz başarılar, bize oldukça güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturdu. Eğitim çıtamızı, eğitim hedeflerimizi daha üst seviyelere çıkarmak için var gücümüzle gayret ediyoruz."

        -"Yüz yüzeymiş gibi gerçek bir etkileşim oluşturmaktadır"

        İbili, öğretim ortamına uzaktan bağlanan öğrencilerin sanal karakterler ve avatarlarıyla (bir kullanıcının oynanabilir karakter veya kişiliğinin grafiksel bir temsili) hareket edebildiğini vurgulayarak, "Gözlük ile öğrenci ve öğretim elemanları sanal ortamda hologram teknolojisiyle konuşup yürüyebiliyor. Bu sanki yüz yüzeymiş gibi gerçek bir etkileşim oluşturmaktadır. Bu da öğretimi her zaman kalıcı hale getirmekte. Dersteki motivasyonu en üst seviyeye çıkarmakta, öğrencilerin merakını ve ders olan ilgisini her zaman yüksek tutmaktadır." ifadesini kullandı.

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