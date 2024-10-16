Sandıklı'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.
Z.Ö, idaresindeki 03 RJ 184 plakalı otomobil, Baştepe köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki H.Ö, yaralandı.
Çiğiltepe ve kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarında ise 3 kişi yaralandı.
Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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