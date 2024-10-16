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        Sandıklı'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 11:58 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:13
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        Sandıklı'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

        Z.Ö, idaresindeki 03 RJ 184 plakalı otomobil, Baştepe köyü yakınlarında devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki H.Ö, yaralandı.

        Çiğiltepe ve kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarında ise 3 kişi yaralandı.

        Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri
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