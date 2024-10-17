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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 20 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:40 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:54
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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 20 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

        Özdemir K. (59) idaresindeki 35 CAU 160 plakalı yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G'nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar'daki farklı hastanelere sevk edilen yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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