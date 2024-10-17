Azerbaycan milli kahramanı İbad Hüseynli'nin ismi Afyonkarahisar'da bir caddeye verildi

Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesinde bir caddeye, Azerbaycan'ın milli kahramanı İbad Hüseyinli'nin ismi verildi.

Çayırbağ Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, Azerbaycan'ın milli kahramanı İbad Hüseynli, Belediye Başkanı Ender Kiraz, Azerbaycanlı gaziler, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Topçu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan'ın tek millet ve kıyamete kadar da var olacak 7 Türk soylu devletin içinde ikiz kardeş olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın şehit ve gazilerinin de Türkiye'nin şehit ve gazileri olduğunu dile getiren Topçu, şöyle konuştu:

"Büyük Atatürk'ün ifade ettiği gibi, sevinçleri sevincimiz, kederleri kederimizdir. Azerbaycan'ın eline diken batsa, biz yüreğimizde hissederiz. Bizim elimize diken batsa, onlar da yüreklerinde hisseder. Can Azerbaycan'ın yaşayan milli kahramanı İbad Hüseynli, aynı zamanda Türk dünyasının da kahraman evladıdır."