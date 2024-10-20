Vali Kübra Güran Yiğitbaşı köylülerin yağmurluk isteğini yerine getirdi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, çiftçileri ziyaretinde kendisinden istedikleri yağmurlukları köylülere ulaştırdı.

Ekim ayı başında Sinanpaşa'nın Taşoluk beldesindeki Brokoli Tarla Günü etkinliğine katılan Vali Yiğitbaşı, burada tarlada çalışan çiftçilerle bir süre sohbet ederek isteklerini dinlemişti.

Üreticiler, sabah erken saatlerde tarlaya çapa ve hasat işlemleri için girdiklerinde çiğ ve kırağıdan dolayı ıslanıp üşüdüklerini ifade ederek Vali Yiğitbaşı'dan yağmurluk talebinde bulunmuş, bir başka köylüde çocuğu için kitap seti istemişti.