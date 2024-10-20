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        Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 23:42 Güncelleme: 20.10.2024 - 23:48
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        Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        H.T. idaresindeki 43 ADE 567 plakalı otomobil, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki alt geçidin çıkış noktasında H.U'nun kullandığı 42 AEF 728 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle karşı istikamete geçen 43 ADE 567 plakalı otomobil, A.T. yönetimindeki 03 ACA 460 plakalı otomobil ile aynı istikametten gelen A.O. idaresindeki 06 ATS 56 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        A.T'nin kullandığı otomobilde yaralanan H.T ve S.M.T, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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