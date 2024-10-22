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        15 Temmuz şehitlerinin ailelerinden "FETÖ elebaşı idam edilseydi belki içimiz soğurdu" mesajı

        CANAN TÜKELAY/ARİF YAVUZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen polisler Fırat Bulut, Ferhat Koç ve Seyit Ahmet Çakır'ın aileleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesine sevindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:05
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        15 Temmuz şehitlerinin ailelerinden "FETÖ elebaşı idam edilseydi belki içimiz soğurdu" mesajı
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        CANAN TÜKELAY/ARİF YAVUZ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşen polisler Fırat Bulut, Ferhat Koç ve Seyit Ahmet Çakır'ın aileleri, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesine sevindi.

        Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve Genelkurmay Başkanlığı çevresinde önlem alırken darbecilerin kullandığı 2 tanktan açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Fırat Bulut'un babası Şinasi Bulut, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, oğlunun 10 yıllık polis memuru olduğunu söyledi.

        Oğlunun darbe teşebbüsü gecesi tankların önünde 2,5 saat mücadele ettiğini kaydeden Bulut, "O kansızlar anons etmişler 'Polisi indirin, polis bizden çok can aldı.' diye. Oğlumu uçaksavarla vurdular. Oğlum orada şahadet şerbetini içti. Biz Nene Hatun'un torunlarıyız. Bizim bunlara 'insan' demeye dilimiz dönmez. Bunların kanını bile elimize değdirmeye değmez. Bu bayrak inmez bu ezan dinmez. Bunu herkes bilsin. 15 Temmuz'da biz bayraklarımızı aldık sokaklara çıktık, şimdi silahı alır sokaklara çıkarız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kimsenin gücü yetmez. Bizim bayrağımızın üstüne bayrak olmaz." diye konuştu.

        Baba Bulut, FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin, "Allah'ın karşısına nasıl çıkacak, nasıl hesap verecek?" dedi.

        Şehidin annesi Rahime Bulut da doğal ölümün şehit annelerini tatmin etmediğini vurgulayarak, "Keşke bizim ellerimizde ölseydi." ifadesini kullandı.

        Hain darbe girişimi nedeniyle annelerin gözü yaşlı, çocukların ise yetim kaldığını belirten Bulut, "(FETÖ elebaşı) Onun ölmesi bizi tatmin etmiyor. Biz dilerdik ki o hain asılsın, idam edilsin." dedi.

        - "Eceliyle ölmemesi lazımdı"

        Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına atılan bomba sonucu şehit olan polis Seyit Ahmet Çakır'ın annesi Asiye Çakır ise "(FETÖ elebaşı) Eceliyle ölmemesi lazımdı. Şehitlerimizin hesabının sorulması gerekiyordu." diye konuştu.

        Çakır, şunları söyledi:

        "Kesinlikle vatan toprağımıza sokulmamasını istiyoruz. Bir pislikten kurtulduk ama ahirette hesap verecek, her bir şehit annesinin gözyaşı damlaları ona ateş ve kömür olarak dönsün. Cehennemde azabı hiç bitmesin inşallah."

        Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Ferhat Koç'un annesi Nejla Koç da oğlunun düğününe 15 gün kala şehit olduğunu ve hayallerinin yarım kaldığını söyledi.

        Koç, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin şöyle konuştu:

        "Odunu bol olsun, mekanı cehennemin dibi olsun. Asılması gerekirdi. İdam edilseydi belki içimiz soğurdu ama hesap bitmedi. Buranın bir de öbür dünyası var. Oraya da geleceğiz, beklesin bizi. Onun yandaşları da sanmasın bu dünyada hesap bitti."

        Babası Mustafa Koç, "Allah'ın laneti hainlerin üzerine olsun. Allah belalarını versin. Toprak kabul etmesin bunları. Başka diyeceğim bir yok. Vatansız öldü." ifadesini kullandı.

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