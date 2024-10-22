Afyonkarahisar'da 15 Temmuz gazilerinden "devletimizin yanındayız" açıklaması

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Afyonkarahisar Şubesi üyesi ve 15 Temmuz gazileri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından devletin yanında olduklarını bildirdi.

Vakfın Şube Başkanı 15 Temmuz gazisi Mehmet Özdemir, İl Emniyet Müdürlüğündeki vakıf temsilciliğinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini büyük bir mutlulukla öğrendiklerini söyledi.

Devletin terör örgütüyle mücadelesinin devam edeceğini aktaran Özdemir, "Devletimiz çok güçlüdür, her türlü terör örgütüyle mücadele etmektedir. Bu noktada 15 Temmuz gazileri olarak devletimizin yanındayız." dedi.