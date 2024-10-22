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        Afyonkarahisar'da 15 Temmuz gazilerinden "devletimizin yanındayız" açıklaması

        Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Afyonkarahisar Şubesi üyesi ve 15 Temmuz gazileri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından devletin yanında olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:26
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        Afyonkarahisar'da 15 Temmuz gazilerinden "devletimizin yanındayız" açıklaması
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        Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Afyonkarahisar Şubesi üyesi ve 15 Temmuz gazileri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından devletin yanında olduklarını bildirdi.

        Vakfın Şube Başkanı 15 Temmuz gazisi Mehmet Özdemir, İl Emniyet Müdürlüğündeki vakıf temsilciliğinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini büyük bir mutlulukla öğrendiklerini söyledi.

        Devletin terör örgütüyle mücadelesinin devam edeceğini aktaran Özdemir, "Devletimiz çok güçlüdür, her türlü terör örgütüyle mücadele etmektedir. Bu noktada 15 Temmuz gazileri olarak devletimizin yanındayız." dedi.

        -"Devletimizin ve hukukun yanındayız"

        Vakfın Şube Başkan Yardımcısı 15 Temmuz gazisi Nazım Okyay da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberi sonrası sevindiklerini vurguladı.

        Gülen'in hukuk önünde yargılandıktan sonra idam edilerek ölmesini arzu ettiklerini belirten Okyay, "Şehitlerimizi rahmetle yadediyoruz. Devletimiz, milletiyle bir bütündür. Milletimiz de hiçbir zaman, teröriste ve yapılanmalara fırsat vermez. Her zaman da devletimizin ve hukukun yanındayız." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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