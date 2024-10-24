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        Afyonkarahisar'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:04
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        Afyonkarahisar'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, Alagöz köyü yakınlarında 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı.

        Şarampole devrilen otomobildeki, 5 kişi ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Okul servis minibüsünün boş olduğu, köyden öğrenci almaya gittiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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