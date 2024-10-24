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        Afyonkarahisar'da TÜRSAB ve termal otelciler, iki ülkeden gelen seyahat acenteleri yöneticileriyle buluştu

        Afyonkarahisar'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve termal otel yetkilileri, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den seyahat acentelerinin yöneticileriyle kentin turizmine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:27 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:44
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        Afyonkarahisar'da TÜRSAB ve termal otelciler, iki ülkeden gelen seyahat acenteleri yöneticileriyle buluştu
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        Afyonkarahisar'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve termal otel yetkilileri, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den seyahat acentelerinin yöneticileriyle kentin turizmine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

        Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğinde, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den kente gelen bir grup seyahat acentesinin yöneticisi üç günlük geziyle kenti tanıdı.

        TÜRSAB ve termal otel yetkilileri, Afyonkarahisar turizmi için Suudi Arabistan ile Bahreyn'den gelen seyahat acentesi yöneticileriyle karşılıklı görüşmeler yaptı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, toplantıda, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den misafirleri Afyonkarahisar'da ağırlamak istediklerini söyledi.

        Uluslararası turizm için Afyonkarahisar'ın hazır olduğunu aktaran Altın, "Kentteki otellerimizde dost ve kardeş Suudi Arabistan ile Bahreyn'li misafirlerimizin toplumsal ve sosyolojik hayatı için uygundur. Dünya küçük, her zaman bir araya gelmemiz mümkün. Göndereceğiniz misafirleri en iyi şekilde ağırlayacağız."

        TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Başkanı Bilal Şenel de ziyaretçilere, kentin doğası ve termal sularının şifasından yararlanmaları tavsiyesinde bulundu.

        TGA tarafından hazırlanan sunumların izlenmesi sonrası, TÜRSAB ve termal otel yetkilileri, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den gelen seyahat acentesi temsilcileriyle karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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