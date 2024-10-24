Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Afyonkarahisar'da "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:51 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Özdemir, "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Afyonkarahisar'da "Canlarla Buluşma" etkinliğine katıldı.

        Özdemir, kentteki bir termal otelde "Canlarla Buluşma" etkinliğinde, katılımcılara bilgi verdi, talep ve sorunları değerlendirdi.

        Kentte ulusal ve uluslararası etkinlikler yapılması için destek olmak istediklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de şubeler dahil olmak üzere, hem dernek hem de vakıf olmak üzere bin civarında Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşu var. Biz, ilk yıl 175 Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşunun faaliyetlerini destekledik. İlerleyen yıllarda bunu 500'e ve bine çıkartalım. Yeter ki faaliyetler olsun, Alevi-Bektaşi toplumlar bir araya gelsin, kültürünü ve inancını yaşatsın, bir sonraki nesle aktarsın. Biz, her türlü desteğe hazırız."

        Etkinlikte, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın da konuşma yaptı.

        Toplantı, soru cevap bölümüyle tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        TUSAŞ şehitlerine veda! Taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı
        TUSAŞ şehitlerine veda! Taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni karar!
        Anneannesini öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili yeni karar!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Portekiz'den 35 yaş altındakilere vergi kolaylığı
        Portekiz'den 35 yaş altındakilere vergi kolaylığı
        Merkez rezervlerinde rekor
        Merkez rezervlerinde rekor
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da TÜRSAB ve termal otelciler, iki ülkeden gelen seyahat ace...
        Afyonkarahisar'da TÜRSAB ve termal otelciler, iki ülkeden gelen seyahat ace...
        Afyonkarahisar'da evlerinde ruhsatsız silah bulunduran 4 şüpheliye adli işl...
        Afyonkarahisar'da evlerinde ruhsatsız silah bulunduran 4 şüpheliye adli işl...
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı...
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı...
        Otomobille okul servis minibüsü çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobille okul servis minibüsü çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        Afyonkarahisar'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 k...
        Afyonkarahisar'da okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 k...
        Zincirleme kazada karakol komutanı hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı (3)
        Zincirleme kazada karakol komutanı hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı (3)