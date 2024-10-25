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        Çay'dan kısa kısa

        Çay Kaymakamı Fatih Topuz, Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:24
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        Çay'dan kısa kısa
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        Çay Kaymakamı Fatih Topuz, Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Okul idaresinde çalışmalar hakkında bilgi alan Topuz, Future Classroom Lab (FCL) Proje Sınıfını inceledi.

        Topuz, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, başarılar diledi.

        Ziyarette, Topuz'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk eşlik etti.

        - Çay'da seminer

        İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

        Narkotik polislerince, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda ailelere, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

        "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi, çerçevesinde madde bağımlılığı ve uyuma aplikasyonu tanıtıldı.

        Seminere, Çay Kaymakamı Fatih Topuz, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk ve kurum müdürleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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