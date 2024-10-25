Çay'dan kısa kısa

Seminere, Çay Kaymakamı Fatih Topuz, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk ve kurum müdürleri de katıldı.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi, çerçevesinde madde bağımlılığı ve uyuma aplikasyonu tanıtıldı.

Narkotik polislerince, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda ailelere, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

Topuz, sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, başarılar diledi.

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