Afyonkarahisar'da tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Japon turist öldü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçen hafta tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Japon turist, yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçen hafta tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Japon turist, yaşamını yitirdi.
Kaza sonrası, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tabei Kiyoshi, (84) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tabei Kiyoshi'nin cenazesinin hastanedeki işlemlerinin ardından ülkesine gönderileceği öğrenildi.
A.Ş. (56) idaresindeki 34 HH 1451 plakalı tur otobüsünün, 17 Ekim'de Çay-Şuhut kara yolu Demirbel mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu 20'si Japon turist, 22 kişi yaralanmıştı.
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