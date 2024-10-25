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        Afyonkarahisar'da tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Japon turist öldü

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçen hafta tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Japon turist, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:21 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:21
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        Afyonkarahisar'da tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Japon turist öldü
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        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde geçen hafta tur otobüsünün devrildiği kazada yaralanan Japon turist, yaşamını yitirdi.

        Kaza sonrası, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tabei Kiyoshi, (84) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tabei Kiyoshi'nin cenazesinin hastanedeki işlemlerinin ardından ülkesine gönderileceği öğrenildi.

        A.Ş. (56) idaresindeki 34 HH 1451 plakalı tur otobüsünün, 17 Ekim'de Çay-Şuhut kara yolu Demirbel mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu 20'si Japon turist, 22 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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