Afyonkarahisar'da trafik kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Basri Demir (42) idaresindeki 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, dün, Alagöz köyü yakınlarında Mustafa Çimen'in (48) kullandığı 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Rasime Tanrıkulu, Durmuş Tanrıkulu ve Yadigar Çimen, yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Hastanelerde işlemleri tamamlanan Çimen ile diğer 4 kişinin cenazesi, Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünü getirildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Çimen (45) de buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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