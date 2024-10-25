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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:23 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:32
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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde okul servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

        Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Çimen (45) de buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hastanelerde işlemleri tamamlanan Çimen ile diğer 4 kişinin cenazesi, Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünü getirildi.

        Köy meydanında öğle vakti düzenlenen cenaze töreni sonrası 5 kişinin cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

        Bu kişilerin otomobille tarlaya pancar hasadına gittikleri öğrenildi.

        Basri Demir (42) idaresindeki 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, dün, Alagöz köyü yakınlarında Mustafa Çimen'in (48) kullandığı 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Rasime Tanrıkulu, Durmuş Tanrıkulu ve Yadigar Çimen, yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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