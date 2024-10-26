Afyonkarahisar'da asayiş

Ekipler, eve yaptığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, kenevir tohumu, 60 sikke ve 8 tarihi obje ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da evinde uyuşturucu ile 60 sikke ve 8 tarihi obje ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

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