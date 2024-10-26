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        Afyonkarahisar'da asayiş

        Afyonkarahisar'da evinde uyuşturucu ile 60 sikke ve 8 tarihi obje ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:19 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:05
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        Afyonkarahisar'da asayiş
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        Afyonkarahisar'da evinde uyuşturucu ile 60 sikke ve 8 tarihi obje ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sülün beldesinde M.K'nin evinde kenevir ekip uyuşturucu ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, eve yaptığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, kenevir tohumu, 60 sikke ve 8 tarihi obje ele geçirdi.

        Şüpheli M.K'ye adli işlem uygulandı.

        - Şuhut'ta uyuşturucu operasyonu

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.O'nun İzmir'den Şuhut'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kent merkezinde durdurduğu şüphelinin aracında 222 uyuşturucu hap ve cep telefonu ele geçirdi.

        Şüpheliye adli işlem uygulandı.

        - Sultandağı'nda 848 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Sultandağı ilçesinde aracında 848 kilogram kaçak tütün ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç'nin kullandığı kargo aktarma aracında kaçak tütün bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, araçta yaptığı aramada, 39 çuval içerisinde 848 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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