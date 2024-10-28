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        Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:08
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        Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        İ.K. idaresindeki 03 ACG 010 plakalı otomobil, ilçenin Dinar kavşağında kaldırıma çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü İ.K, eşi Z.K. ve çocukları E.K, E.K, E.K. yaralandı. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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