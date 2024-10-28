Afyonkarahisar'da minik öğrenciler Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Ziyarette, öğrencilere ve öğretmenlere takdim edilen hediyeler ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından ziyaret sona erdi.

Ayrıca Narkotik Köpeği Kuki ile keyifli vakit geçirdiler.

Öğrenciler, tanıtım videoları, görsel materyaller ve animasyon gösterileriyle eğlenirken polislerin kullandığı emniyet araçlarını da keşfetti.

Hacı Lütfiye Kocaşaban Anaokulu öğrencileri ile öğretmenleri ziyarette, polislik mesleği, trafik kuralları gibi konularda çocukları bilgilendirildi.

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