İscehisar'dan kısa kısa

2015 yılında gelir uzmanı oldu. 2019 yılında görevde yükselme sınavı sonucunda Vergi dairesi Müdür Yardımcısı olarak Amasya Taşova Vergi dairesine atandı.

Mesleki kariyer olarak da 2012 yılında Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı Çerkezköy Vergi Dairesinde Gelir Uzman yardımcısı olarak göreve başladı.

Programa İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ve İscehisar belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.​​​​​​​

Atatürk Anıtı'na, İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ve İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan'ın çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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