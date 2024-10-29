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        Afyonkarahisar'da çalınan traktör, 26 gün sonra ormanlık alanda bulundu

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çiftçilikle uğraşan Dursun Tanrıverdi'ye ait traktör ve arkasındaki patates hasat makinesi, çalınmasından 26 gün sonra ormanlık alanda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:19 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:38
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        Afyonkarahisar'da çalınan traktör, 26 gün sonra ormanlık alanda bulundu
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çiftçilikle uğraşan Dursun Tanrıverdi'ye ait traktör ve arkasındaki patates hasat makinesi, çalınmasından 26 gün sonra ormanlık alanda bulundu.

        Jandarma ekipleri Ballık köyü ve Kızılören Ekinova köyü arkasında Dursun Tanrıverdi'ye ait tarladan 09 AFT plakalı traktör ile hidrolik kollarına bağlı 4 sıralı patates hasat makinesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmalar sonunda traktör ve hasat makenesi Dinar ilçesi Uluköy yakınlarında bir ormanlık alanda bulundu.

        Traktör ve ekipmanlarına 26 gün sonra kavuşan çiftçi, Tanrıverdi jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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