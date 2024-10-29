Afyonkarahisar'da çalınan traktör, 26 gün sonra ormanlık alanda bulundu

Traktör ve ekipmanlarına 26 gün sonra kavuşan çiftçi, Tanrıverdi jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Çalışmalar sonunda traktör ve hasat makenesi Dinar ilçesi Uluköy yakınlarında bir ormanlık alanda bulundu.

Jandarma ekipleri Ballık köyü ve Kızılören Ekinova köyü arkasında Dursun Tanrıverdi'ye ait tarladan 09 AFT plakalı traktör ile hidrolik kollarına bağlı 4 sıralı patates hasat makinesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

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