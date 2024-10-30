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        Afyonkarahisar'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:35
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        Afyonkarahisar'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan demir doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Söndürülen yangında, atölyenin yanı sıra 5 dükkan da hasar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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