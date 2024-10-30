Afyonkarahisar'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Afyonkarahisar'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan demir doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında, atölyenin yanı sıra 5 dükkan da hasar gördü.
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