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        MHP'li Yönter'den, "terörü hayatımızdan çıkaracağız" açıklaması:

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkiye'nin geleceğini planladıklarını belirterek, "Terörsüz bir Türkiye için çalışıyoruz. Terörün ve bölücülüğün kökünün kazındığı bir yüzyıla hep beraber imza atmak istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:30 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:36
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        MHP'li Yönter'den, "terörü hayatımızdan çıkaracağız" açıklaması:
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkiye'nin geleceğini planladıklarını belirterek, "Terörsüz bir Türkiye için çalışıyoruz. Terörün ve bölücülüğün kökünün kazındığı bir yüzyıla hep beraber imza atmak istiyoruz." dedi.

        Yönter, bir dizi temas ve programlara katılmak için geldiği Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, Gömü Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Ramazan Eryıldız ile bir süre sohbet eden Yönter, kendilerinin bütün partililere, gönül veren vatandaşlara hürmet ettiklerini, onların hepsinin de oyunu almak istediklerini söyledi.

        Birlik ve beraberliği muhafaza ederek önlerine baktıklarını vurgulayan Yönter, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin geleceğini planlıyoruz. Terörsüz bir Türkiye için çalışıyoruz. Terörün ve bölücülüğün kökünün kazındığı bir yüzyıla hep beraber imza atmak istiyoruz. Hiç kimsenin kafasında bazı hususlarla ilgili soru işareti filan olmasın. Terörü hayatımızdan çıkaracağız. Bölücülüğün kökünü kazıyacağız. Bundan istirham ederim, hepiniz emin olunuz. Genel Başkanımız, MHP ve Cumhur İttifakı bu konuda son derece kararlı. Biz, basit oyunlarla uğraşmıyoruz. Hesap yapmıyoruz. Hasbi bir duruş gösteriyoruz. Vatan ve millet sevgisiyle adımlarımızı atıyoruz. Bizimle de hiç kimse Türklüğe ve Türk milliyetçiliğine hizmet hususunda yarışa veya rekabete girmesin."

        - "Ne devletten, ne milletten, ne de bayraktan vazgeçeriz"

        Yönter, kendi vicdanını, müktesebatını, siyasi çizgisini, makam ve mevki için elden çıkaranların kendilerine söz söylemeye hakkının ve harcının olmadığını dile getirdi.

        Herkesin işine gücüne bakması tavsiyesinde bulunan Yönter, "Bize laf yetiştireceklerine, alsınlar bir boy aynası, geçsinler boy aynasından kendilerini izlesinler. Bizim sevdamız Türkiye, sevdamız Gömü beldesi, Afyonkarahisar, Emirdağ, Eskişehir ve vatanın tamamı. Biz bu vatanın sınırlarını şehit kanlarıyla çizdik. Ne insanından, ne devletten, ne milletten, ne de bayraktan vazgeçeriz. Bunlardan vazgeçirmeye çalışanların da alnını karışlarız." diye konuştu.

        İzzet Ulvi Yönter, daha sonra Emirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aziziye Anadolu Lisesi, MHP İlçe Başkanlığı ve Emirdağ Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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