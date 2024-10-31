Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Eber Gölü'nde sazlık alanda çıkan yangın havadan müdahaleyle söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eber Gölü'nde sazlık alanda çıkan yangın havadan müdahaleyle söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Gölün kıyılarında bulunan sazlık alanlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere karadan müdahale edemedi.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın girişimleriyle Orman Genel Müdürlüğü'nden havadan müdahale için uçak talebinde bulunuldu.

        Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağının müdahalesiyle söndürüldü.

        Afyonkarahisar Valiliğince, yangın sonrası, vatandaşların can güvenliği nedeniyle Eber Gölü'ne giriş ve çıkışlarının geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Yurt dışına çıkışlar arttı bütçeler düştü
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        CHP Esenyurt'ta toplanıyor
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'na ne olacak?
        Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı
        Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
        Kiracıya horonlu taciz
        Kiracıya horonlu taciz
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        '8' hasretini Sara bitirdi!
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Evlilik sorusu heyecanlandırdı
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Kahvehane saldırısında 4 kişi ölmüştü! 'Hesaplaşma' kurşunu!
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya gitti
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        Toz mu çubuk mu? Şekillerine göre faydaları değişiyor
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'çöp' polemiği
        ABD Başkanlık Seçimleri'nde 'çöp' polemiği
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        2024 için turist sayısı beklentisi yükseldi
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler

        Benzer Haberler

        Eber Gölü'nde 5 gün önce çıkan sazlık yangınına havadan müdahale ediliyor
        Eber Gölü'nde 5 gün önce çıkan sazlık yangınına havadan müdahale ediliyor
        MHP'li Yönter'den, "terörü hayatımızdan çıkaracağız" açıklaması:
        MHP'li Yönter'den, "terörü hayatımızdan çıkaracağız" açıklaması:
        Afyonkarahisar'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yarala...
        Afyonkarahisar'da motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yarala...
        Afyonkarahisar'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutland...
        Afyonkarahisar'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutland...
        Afyonkarahisar'da çalınan traktör, 26 gün sonra ormanlık alanda bulundu
        Afyonkarahisar'da çalınan traktör, 26 gün sonra ormanlık alanda bulundu