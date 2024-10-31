Eber Gölü'nde sazlık alanda çıkan yangın havadan müdahaleyle söndürüldü

Afyonkarahisar Valiliğince, yangın sonrası, vatandaşların can güvenliği nedeniyle Eber Gölü'ne giriş ve çıkışlarının geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Ekipler, zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere karadan müdahale edemedi.

Bölgeye, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gölün kıyılarında bulunan sazlık alanlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.