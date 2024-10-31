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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 13:49 Güncelleme: 31.10.2024 - 13:55
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Dinar ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 261 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde emdirilmiş 34 peçete, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü emniyetten, 3'ü de savcılıktan serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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