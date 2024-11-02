Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Sandıklı'da "Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde kadınlara normal doğum hakkında bilgi verildi.
Sandıklı'da "Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde kadınlara normal doğum hakkında bilgi verildi.
Hisar Mahallesi'ndeki Kadın Kültür Evi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına çok sayıda kadın katıldı.
Sandıklı Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi personeli İlkay Muti ile Ümit Viran, normal doğum konusunda sunum yaptı.
- İscehisar'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi anlatıldı
İscehisar ilçesinde kadınlara "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Esnaf Odası Konferans salonundaki bilgilendirme toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından kadınlara, sunum gerçekleştirildi.
Proje kapsamında, broşür dağıtıldı.
Toplantıya, İscehisar Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ve kurum müdürleri katıldı.
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