Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Sandıklı Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi personeli İlkay Muti ile Ümit Viran, normal doğum konusunda sunum yaptı.

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