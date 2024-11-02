Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar - İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında sürücüleri henüz belirlenemeyen 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 18 kişi ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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