Afyonkarahisar'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde elinde bir çanta bulunan şüphelinin kuyumculara girip çıkarak altın satmaya çalıştığı ve şüpheli hareketlerde bulunduğunu tespit eden polisler, şüpheliyi bir süre takibe aldı.

Polis, M.A'yı gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheli sorgusunda yanında bir kişi daha olduğunu ve 34 plakalı bir araçla İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Aracı ve plakasını tespit eden ekipler, kovalamaca sonrası aracı ve içerisinde bulunan U.T'yi gözaltına aldı.