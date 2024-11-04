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        Afyonkarahisar'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:40
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        Afyonkarahisar'da kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kent merkezinde elinde bir çanta bulunan şüphelinin kuyumculara girip çıkarak altın satmaya çalıştığı ve şüpheli hareketlerde bulunduğunu tespit eden polisler, şüpheliyi bir süre takibe aldı.

        Polis, M.A'yı gözaltına aldı.

        Yakalanan şüpheli sorgusunda yanında bir kişi daha olduğunu ve 34 plakalı bir araçla İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

        Aracı ve plakasını tespit eden ekipler, kovalamaca sonrası aracı ve içerisinde bulunan U.T'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin, araç ve çantalarında yapılan aramada, 85 gram sahte altın, 10 gram gerçek altın ve 3 gerçek çeyrek altın ele geçirildi.

        Şüpheliler, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

        Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheliler, dolandırıcılık suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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