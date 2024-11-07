Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Afyonkarahisar'da cenaze törenine katıldı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu'nun amcası Orhan Özgür'ün cenaze törenine katıldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu'nun amcası Orhan Özgür'ün cenaze törenine katıldı.
Özgür için Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Davutoğlu, Özgür'ün ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Orhan Özgür'ün cenazesi, namaz sonrası aile kabristanında toprağa verildi.
Ahmet Davutoğlu, daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti.
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