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        Afyonkarahisar'da "İki Devlet Tek Millet Karabağ Zaferi Sergisi" açıldı

        Afyonkarahisar'da Karabağ Zaferi'nin 4. yılı dolayısıyla "İki Devlet Tek Millet Karabağ Zaferi Sergisi" açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:16
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        Afyonkarahisar'da "İki Devlet Tek Millet Karabağ Zaferi Sergisi" açıldı
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        Afyonkarahisar'da Karabağ Zaferi'nin 4. yılı dolayısıyla "İki Devlet Tek Millet Karabağ Zaferi Sergisi" açılışı gerçekleştirildi.

        Afyon Azerbaycanlılar Derneği tarafından Karabağ Zaferinin 4. yılı dolayısıyla, Zafer Meydanı'nda fotoğraf sergisi açıldı.

        Sergide, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ Muharebelerinde yer alan fotoğraflar yer aldı.

        Dernek Başkanı Süleyman Gücek ve Afyonkarahisar'daki üniversitelerde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Karabağ Muharebelerinde çekilen fotoğraflarla birlikte savaş dönemini anlattı.

        Üniversite öğrencilerinden Eldar Safarov, gazetecilere, Karabağ Zaferinin 4. yılını Afyonkarahisar'ın Zafer Meydanı'nda açtıkları fotoğraf sergisiyle kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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