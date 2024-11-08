Afyonkarahisar'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan T.E, jandarmadaki ifadesinde, S.A'nın 28 yıl önce babasını öldürdüğü için cinayeti işlediğini itiraf etti.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde bir kişinin kamyonetinde silahla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

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