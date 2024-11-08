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        Afyonkarahisar'da tırda 2 milyon makaron ele geçirildi

        Afyonkarahisar'da tırda sahte bandrollü 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 15:30 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:35
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        Afyonkarahisar'da tırda 2 milyon makaron ele geçirildi
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        Afyonkarahisar'da tırda sahte bandrollü 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda, Y.B. idaresindeki tırı durdurdu.

        Araçtaki aramada, sahte bandrollü 2 milyon boş makaron bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü Y.B. hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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