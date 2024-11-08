Afyonkarahisar'da tırda 2 milyon makaron ele geçirildi
Afyonkarahisar'da tırda sahte bandrollü 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da tırda sahte bandrollü 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda, Y.B. idaresindeki tırı durdurdu.
Araçtaki aramada, sahte bandrollü 2 milyon boş makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Y.B. hakkında adli işlem uygulandı.
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