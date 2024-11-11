Afyonkarahisar'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi

Afyonkarahisar ve ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaklaşık 18 bin 700 fidan toprakla buluştu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Susuz beldesindeki ağaçlandırma sahasında düzenlenen fidan dikim programında, 2019 yılından beri kentte milli ağaçlandırma günü faaliyetlerinin yapıldığını söyledi.

Ormanların vatanın en önemli parçalarından olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da 2019 yılından bugüne 1073 dekar alanda 270 bin 450 fidanı toprakla buluşturmuşuz. Yine, aynı azim ve kararlılıkla bugün, 10 ilçemizde 18 bin 700 fidanı dikimi gerçekleştiriyoruz. Sedir, karaçam, mavi ladin, ceviz ve badem gibi çeşitli türlerden fidanlar bunlar. El ele ve omuz omuza diktiğimiz fidanlar, geleceğimize armağan olacaktır."