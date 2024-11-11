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        Afyonkarahisar'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi

        Afyonkarahisar ve ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaklaşık 18 bin 700 fidan toprakla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:02
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        Afyonkarahisar'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi
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        Afyonkarahisar ve ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaklaşık 18 bin 700 fidan toprakla buluştu.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Susuz beldesindeki ağaçlandırma sahasında düzenlenen fidan dikim programında, 2019 yılından beri kentte milli ağaçlandırma günü faaliyetlerinin yapıldığını söyledi.

        Ormanların vatanın en önemli parçalarından olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Afyonkarahisar'da 2019 yılından bugüne 1073 dekar alanda 270 bin 450 fidanı toprakla buluşturmuşuz. Yine, aynı azim ve kararlılıkla bugün, 10 ilçemizde 18 bin 700 fidanı dikimi gerçekleştiriyoruz. Sedir, karaçam, mavi ladin, ceviz ve badem gibi çeşitli türlerden fidanlar bunlar. El ele ve omuz omuza diktiğimiz fidanlar, geleceğimize armağan olacaktır."

        Vali Yiğitbaşı'nın konuşmasının ardından "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla fidanlar toprakla buluştu, can suları verildi.

        Etkinlik kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de koruyucu ailelerle birlikte aile ormanı oluşturdu.

        Programa, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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