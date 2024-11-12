Afyonkarahisar'da uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi

Balcı, konferansta, uyuşturucunun zararları, korunma yöntemleri ve istatistiksel veriler hakkında ailelere ve vatandaşlara bilgi verdi.

Yeşilay Afyonkarahisar Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Aydın Balcı, Işıklar beldesi Gençlik Merkezi'nde sunum yaptı.

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