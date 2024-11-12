Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüte üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Y. ile 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.İ.G'yi adreslerinde yakaladı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Deplasman değil, dertlasman!
        Deplasman değil, dertlasman!
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        İlknur'u sokakta öldürmüştü! Vahşeti nasıl tasarladığı ortaya çıktı!
        İlknur'u sokakta öldürmüştü! Vahşeti nasıl tasarladığı ortaya çıktı!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
        25 yaşındaki Elif'i sokakta öldürdü!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Almanya'da erken seçim kararı
        Almanya'da erken seçim kararı
        Bitcoin gümüşü solladı
        Bitcoin gümüşü solladı
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Otomobilini yıkıyordu! Benzinlikte gelen ölüm!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi
        Afyonkarahisar'da uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi
        Sosyal medyada satılmak istenen 1 ton bozulmuş sucuk ele geçirildi
        Sosyal medyada satılmak istenen 1 ton bozulmuş sucuk ele geçirildi
        Afyonkarahisar'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda satışı yapan 3 kişiye 292...
        Afyonkarahisar'da bozulmuş ve değiştirilmiş gıda satışı yapan 3 kişiye 292...
        AK Parti Sandıklı İlçe Gençlik Kolları kongresi yapıldı
        AK Parti Sandıklı İlçe Gençlik Kolları kongresi yapıldı
        Afyonkarahisar'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi
        Afyonkarahisar'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı