Burdur'da trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.
Mehmet Aktaş'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Menteş köyüne getirildi.
Köy mezarlığının önünde kılınan namazın ardından Aktaş'ın cenazesi, toprağa verildi.
Ramazan Emre Ç. (24) idaresindeki 68 AED 349 plakalı hafif ticari araç, dün, Hızır İlyas Mahallesi Oto Tamirciler 1. Sokak'ta, bir iş yerinde kuryelik yapan Mehmet Aktaş'ın (20) kullandığı 03 AHF 325 plakalı motosikletle çarpışmıştı.
Kazada yaralanan üniversite öğrencisi Aktaş, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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