Afyonkarahisar'da "Mahallemizin Çocukları Ücretsiz Saç Tıraşı Oluyor" projesi

Kaya, burada ücretsiz saç kesimi yapıyor.

Her ay belirlenen bir hafta sonu günü gönüllü berber Muhammet Kaya, Dörtyol Mahalle Muhtarlığına geliyor.

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