AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Afyonkarahisar'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay bölgedeki nükleer ile petrol ve doğalgaz savaş tehlikelerini engellediğini belirtti.

Şen, partisinin, İhsaniye ilçesindeki belediye düğün salonunda İhsaniye 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrelerin kardeşlik içerisinde olursa şölen ve bayram havasına dönüştüğünü söyledi.

Geçen ay bölgenin nükleer savaş tehlikesi atlattığını dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Nükleer savaş serpintisi, buraya kadar ulaşırdı. Kim engelledi? Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye. İnşallah, nükleer savaş tehlikesi bitti gibi. Fakat arkasından yine, bir petrol ve doğalgaz savaşı. Bunu da Tayyip Erdoğan atlattı, engelledi. Bizim böyle bir liderimiz var. Nükleer savaşından petrol, doğalgaz savaşına varıncaya kadar her şeyi engelleyen bir lider bir güçtür Recep Tayyip Erdoğan. Dünyaya posta koyuyor, racon kesiyor. Bunu da yaparken birilerine güveniyor. Çelik gibi, aslan gibi duran teşkilatlarına güveniyor. İşte o güveni bizim boşa çıkarmamamız lazım. O dimdik yürürken, postasını koyarken, raconunu keserken, dönüp arkaya bakmamalı."