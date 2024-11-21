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        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda Afyonkarahisar merkezli 4 ilde gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 18:17 Güncelleme: 21.11.2024 - 18:17
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        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonunda Afyonkarahisar merkezli 4 ilde gözaltına alınan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğünce, FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-30" operasyonunda Afyonkarahisar merkezli Antalya, Ankara ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, Y.B. ve I.Ş. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Gözaltına alınanlardan 9'u adli kontrol şartıyla, 10'u da emniyette serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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