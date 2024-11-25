Çay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından hazırlanan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk bir konuşma yaparken, şiirler okundu ve oratoryo gösterisi sunuldu.
Emekli olan öğretmenler Adnan Arpa ve Remzi Sak'a hizmet şeref belgesi verildi.
Aday öğretmenlerinin yemin töreni ve müzik dinletisinin ardından Melek Sultan Ana Okulu öğrencilerinin gösterisiyle program sona erdi.
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