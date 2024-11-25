Çay'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Emekli olan öğretmenler Adnan Arpa ve Remzi Sak'a hizmet şeref belgesi verildi.

Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk bir konuşma yaparken, şiirler okundu ve oratoryo gösterisi sunuldu.

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından hazırlanan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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