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        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu

        Afyonkarahisar'da sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:57 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:05
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        Afyonkarahisar'da sis etkili oldu
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        Afyonkarahisar'da sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Bölgede ulaşımı olumsuz etkileyen sis, sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.

        Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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