Afyonkarahisar'da 15 Temmuz gazileri lise öğrencileriyle buluştu

Özdemir, yaptığı açıklamada, konferansta öğrencilere 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi, şehitlik ve gazilik konularını anlattıklarını belirtti.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

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