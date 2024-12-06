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        Afyonkarahisarlı Osman usta yıllardır ateş başında demir dövüyor

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Osman Sivrikaya, baba mesleği demirci ustalığını yıllardır özenle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:55
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        Afyonkarahisarlı Osman usta yıllardır ateş başında demir dövüyor
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Osman Sivrikaya, baba mesleği demirci ustalığını yıllardır özenle sürdürüyor.

        Sivrikaya, küçük yaşlarda babasının yanında demirciliğin inceliklerini öğrenerek yetişti.

        Sonraki yıllarda işin başına geçen Sivrikaya, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında ocakta yaktığı ateşte yaklaşık 53 yıldır demiri döverek şekil veriyor.

        Demirden balta, keski, orak ve çapa gibi tarım aletleri üreten Sivrikaya, gazetecilere, mesleğe başladığı yıllarda yüzlerce demirci ustasının olduğunu söyledi.

        Mesleğinin oldukça zor ve zahmetli olduğunu anlatan Sivrikaya, "Şimdi burada, 3-4 demirci ustası kaldı. Mesleğe ilgi olmadığından çırak da yetişmiyor. Sıcak demircilik ustalığı bitiyor. Eskiden tarım aletlerinin çoğu demircinin elinden çıkardı." diye konuştu.

        Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş da iş yerinde ziyaret ettiği Sivrikaya'nın mesleğini hala sürdürüyor olmasının çok kıymetli olduğunu kaydetti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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