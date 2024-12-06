Afyonkarahisarlı Osman usta yıllardır ateş başında demir dövüyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Osman Sivrikaya, baba mesleği demirci ustalığını yıllardır özenle sürdürüyor.

Sivrikaya, küçük yaşlarda babasının yanında demirciliğin inceliklerini öğrenerek yetişti.

Sonraki yıllarda işin başına geçen Sivrikaya, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında ocakta yaktığı ateşte yaklaşık 53 yıldır demiri döverek şekil veriyor.

Demirden balta, keski, orak ve çapa gibi tarım aletleri üreten Sivrikaya, gazetecilere, mesleğe başladığı yıllarda yüzlerce demirci ustasının olduğunu söyledi.

Mesleğinin oldukça zor ve zahmetli olduğunu anlatan Sivrikaya, "Şimdi burada, 3-4 demirci ustası kaldı. Mesleğe ilgi olmadığından çırak da yetişmiyor. Sıcak demircilik ustalığı bitiyor. Eskiden tarım aletlerinin çoğu demircinin elinden çıkardı." diye konuştu.