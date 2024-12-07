Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çiğiltepe köyünde Ahmet Türker'e ait iki katlı ahşap evde, sabah saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı.

Alevleri fark eden Türker ailesi, evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.