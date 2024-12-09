Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri

        Afyonkarahisar'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:30 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

        Hacı Halife Mahallesi Muhtarı İbrahim Eriş, birkaç gündür görmediği tek başına yaşayan Adem Turacı'ya (56) ulaşamadığı için polisten yardım istedi.

        İhbar üzerine Turacı'nın evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Turacı'yı hareketsiz buldu.

        Sağlık ekiplerinin incelemesinde öldüğü belirlenen Turacı'nın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Altına Çin dopingi
        Altına Çin dopingi
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Çocuklarının odasının kapısını tekmeyle açıp, alevlerden kurtardı
        Çocuklarının odasının kapısını tekmeyle açıp, alevlerden kurtardı
        Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Ocak başında 60 yıldır demir dövüyor
        Ocak başında 60 yıldır demir dövüyor
        Afyonkarahisarlı Osman usta yıllardır ateş başında demir dövüyor
        Afyonkarahisarlı Osman usta yıllardır ateş başında demir dövüyor