Afyonkarahisar'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin incelemesinde öldüğü belirlenen Turacı'nın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Hacı Halife Mahallesi Muhtarı İbrahim Eriş, birkaç gündür görmediği tek başına yaşayan Adem Turacı'ya (56) ulaşamadığı için polisten yardım istedi.

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