Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Y.Ö. idaresindeki 20 PA 965 plakalı otomobil, Dinar Kavşağı İmren Şekerleme firması önünde Z.A. yönetimindeki 07 ALT 904 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle, Z.A'nın kullandığı otomobilde bulunan E.A, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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