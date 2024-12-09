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        Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:33 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:50
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        Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Y.Ö. idaresindeki 20 PA 965 plakalı otomobil, Dinar Kavşağı İmren Şekerleme firması önünde Z.A. yönetimindeki 07 ALT 904 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerle, Z.A'nın kullandığı otomobilde bulunan E.A, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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