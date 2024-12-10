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        Yatağa bağımlı yaşayan gencin derbi maç hayali gerçek oldu

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan ve 15 yıl önce içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen 38 yaşındaki Zafer Altınışık, fanatiği olduğu Beşiktaş'ın maçına kaymakamlığın desteğiyle giderek en büyük hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:32 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:32
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        Yatağa bağımlı yaşayan gencin derbi maç hayali gerçek oldu
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        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde yaşayan ve 15 yıl önce içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen 38 yaşındaki Zafer Altınışık, fanatiği olduğu Beşiktaş'ın maçına kaymakamlığın desteğiyle giderek en büyük hayalini gerçekleştirdi.

        Zafer Altınışık, 2009'da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Antalya'ya gittiği esnada otomobilin takla atması sonucu yaralandı. Kazada boyun kemiği kırılarak omuriliği hasar gören Altınışık, 15 yıldır boyundan aşağısı felç kalarak yatağa bağımlı halde yaşamını sürdürüyor.

        Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil'in kendisini ziyareti sırasında taraftarı olduğu Beşiktaş'ın maçını sahasında izlemek istediğini aktaran Altınışık, Kaymakam Çitil'in girişimiyle 7 Aralık'ta Tüpraş Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine gitti.

        Annesinin yardımıyla akülü sandalye ile stada giren Altınışık, takımı için tezahürat yaptı, marşlar söyledi.

        Altınışık, AA muhabirine, koyu Beşiktaş taraftarı olduğunu, takımının her maçını televizyondan izlediğini anlattı.

        Kaymakam Bilal Çitil'in kendini ziyarete geldiğinde Beşiktaşlı olduğunu konuştuklarını aktaran Altınışık, "Kaymakamımız, Beşiktaş Kaymakamlığı ve takım yönetimiyle iletişime geçmiş, Bana da sürpriz oldu. Duyduğumda çok heyecanlandım. Annemle İstanbul'a gittim. Orada deniz kenarında yemek yedim. 15 yıl oldu deniz görmeyeli. Benim için de iyi oldu." dedi.

        - "Uğurlu geldik maçı kazandık"

        Daha sonra stada gittiğini anlatan Altınışık, şöyle konuştu:

        "Futbolcuları yakından görmek heyecan verici. Statta maç izlemek ayrı bir atmosfer. Amaç maç izlemek olsa evde de izlersin ama önemli olan oradaki coşku ve atmosfer. Çok güzeldi benim için. Uğurlu geldik maçı kazandık. Çocukken arkadaşım vardı, evlerine gittim televizyonda maç özeti izledik. Biz sahadaki futbola bakıp Beşiktaşlı olmadık. Biz o tribündeki coşkuyu gördük. Çok rahat maç izledim. Çok fazla dışarı çıkamadığım için benim için değişiklik oldu."

        - "Zafer'in hayalini gerçekleştirdik"

        Kızılören Kaymakamı Bilal Çitil de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli aracılığıyla Zafer'den bilgi sahibi olduğunu belirterek, "Beşiktaşlı olduğunu duydum. Hayalinin maça gidip o atmosferi tatmak olduğunu öğrendim. Beşiktaş Kaymakamlığı ile iletişime geçtik. Onların desteği ile Zafer'i maça gönderdik. Annesi ve vakıftan bir görevliyle birlikte gitti. Zafer'in hayalini gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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