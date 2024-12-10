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        Afyonkarahisar'da SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

        Afyonkarahisar'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti, üye seçimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:03 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:04
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        Afyonkarahisar'da SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı
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        Afyonkarahisar'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti, üye seçimi gerçekleştirildi.

        Valilik Konferans Salonu'ndaki seçimde, Afyonkarahisar'daki SYDV mütevelli heyeti üye seçiminde Sülümenli beldesi Ulucami Mahallesi Muhtarı Süleyman Çakal ile Merkez Fatih Mahalle Muhtarı Kenan Uçmak arasında seçim yapıldı.

        Seçimi 74 oy alan Süleyman Çakal kazandı, Kenan Uçmak ise 17 oy aldı.

        Afyonkarahisar SYDV Müdürü Yaman Şenol, muhtarların kendilerinin en büyük destekçileri olduğunu kaydetti.

        Öte yandan SYDV'nin mütevelli heyetine, köy muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasında da seçim yapılacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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