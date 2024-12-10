Afyonkarahisar'da SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

Öte yandan SYDV'nin mütevelli heyetine, köy muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasında da seçim yapılacağı öğrenildi.

Afyonkarahisar SYDV Müdürü Yaman Şenol, muhtarların kendilerinin en büyük destekçileri olduğunu kaydetti.

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